Путин заявил, что Россия ответит на санкции снижением административных барьеров

Москва, , 15:03 — REGNUM На все действия противников в отношении бизнеса Россия ответит расширением экономической свободы, заявил 15 марта президент РФ Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры.

Владимир Путин kremlin.ru

По его словам, Россия на все санкции Запада должна отреагировать снижением административных барьеров.

Глава государства напомним о развязанной в последние годы санкционной агрессии против России. Экономика и бизнес страны достойно отвечают на вызовы, сказал он.

«Важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали в этой масштабной работе, в том числе, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. <…> Это тонкая работа, я прошу вас её настроить», — поручил Путин, добавив, что всё должно быть в рамках закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода Путин допустил, что опасность последствий санкций для России есть, но «всё будет нормально».