Москва, 15 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Необходимо навести порядок с доведением до участников спецоперации денежных средств, выплачиваемых по решению региональных властей. Об этом 15 марта заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.

genproc.gov.ru Игорь Краснов

«Необходимо навести порядок и с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению органов исполнительной власти регионов», — сказал Краснов.

По его словам, нужно сделать всё возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев были реализованы в полном объёме, в том числе оказание надлежащей медпомощи раненым, их реабилитация и трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что большинство проблем с обеспечением мобилизованных граждан обмундированием удалось решить.