Краснов поручил навести порядок с доведением денег до участников СВО
Генпрокурор РФ Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам спецоперации
Москва, 15 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Необходимо навести порядок с доведением до участников спецоперации денежных средств, выплачиваемых по решению региональных властей. Об этом 15 марта заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.
«Необходимо навести порядок и с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению органов исполнительной власти регионов», — сказал Краснов.
По его словам, нужно сделать всё возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев были реализованы в полном объёме, в том числе оказание надлежащей медпомощи раненым, их реабилитация и трудоустройство.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что большинство проблем с обеспечением мобилизованных граждан обмундированием удалось решить.