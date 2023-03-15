Вашингтон, 15 марта, 2023, 15:13 — ИА Регнум. В результате инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем американские военные ещё глубже втянутся в противостояние на Украине, выразил обеспокоенность конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Его мнение приводит Th Washington Post (перевод ИА REGNUM). Гетц призвал администрацию Джо Байдена «прекратить участие» США в украинском конфликте, «пока подсчёт потерянных долларов не превратился в подсчёт погибших американцев».

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27 и MQ 9 Reaper

Минобороны России, напомним, сообщило: в вторник, 14 марта, было зафиксировано падение американского разведывательно-ударного дрона MQ-9, совершавшего полет в районе Крымского полуострова. Беспилотник в результате резкого маневрирования перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. ВКС России бортовое вооружение не применяли, с беспилотником в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, говорится в сообщении Минобороны.

В Европейском командовании Вооруженных сил США утверждают: один из двух российских самолетов Су-27 задел пропеллер американского беспилотника, что привело к его крушению в водах Чёрного моря.

Инцидент с MQ-9 может стать аргументом в пользу позиции бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды, возможного кандидата в президенты от республиканцев Рона Десантиса о необходимости сократить помощь Украине и как можно скорее завершить конфликт, отмечает CNN 15 марта.

При этом происшествие выявило раскол среди республиканцев в Конгрессе, указывает The Washington Post. Противоположную Гетцу точку зрения выразил сенатор Роджер Уикер, занимающий одну из руководящих должностей в комитете по вооруженным силам верхней палаты Конгресса. Уикер раскритиковал тех, кто стремится «умиротворить» президента России Владимира Путина.

«Этот инцидент должен послужить тревожным сигналом для изоляционистов в Соединенных Штатах, что в наших национальных интересах — относиться к Путину как к угрозе», — заявил Уикер.

Что же касается собственно происшествия с беспилотником, то сотрудник Пентагона (говоривший с WP на условиях анонимности, в силу «крайней деликатности» ситуации) заявил: американским военным будет крайне сложно спасти беспилотник. Издание ссылается на заявление украинских чиновников о минировании части Черного моря, в частности, вокруг Крыма.

Официальную позицию американских военных озвучил генерал ВВС в отставке и бывший верховный главком союзными войсками НАТО в Европе Филип Бридлав. Военный настаивает на версии столкновения Reaper с Су-27 и возложил ответственность за произошедшее на российских военных.

По его мнению, это якобы могло быть посланием американской стороне.

Инцидент «сразу же вызвал напряжение между Кремлем и Вашингтоном», констатирует The New York Times.

«Соединенные Штаты вместе с другими союзниками предоставили Украине миллиарды долларов военной помощи для поддержания её обороны от России, но они также пытались управлять напряжённостью в отношениях с Москвой и стремились избежать прямого военного столкновения», — отмечает издание.

Как утверждает NYT, «были признаки того, что Вашингтон стремится преуменьшить последствия этой конфронтации».

«Возможно также, что Москва видит смысл в том, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания напряженности», — считают источники издания.

Пентагон заявил, что работает над рассекречиванием видеозаписи инцидента с беспилотником. Президент Байден проинформирован о произошедшем. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Госдеп, где встретился с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Российский представитель указал: Москва отвергает все инсинуации США по поводу инцидента. ВКС не вступали в контакт с нарушителем и не применяли бортовое вооружение. Антонов напомнил, что MQ-9 двигался с выключенными транспондерами и — как уже подтвердили в Пентагоне — занимался сбором развединформации.