Белый дом: США пока не достали обломки MQ-9 Reaper из Чёрного моря и вряд ли смогут

Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Соединённые Штаты пока не достали обломки беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper из Чёрного моря и вряд ли смогут, заявили 15 марта Белом доме.

MQ-9 Reaper © Staff Sgt. Jason Grabiec/Global Look Press

Новость дополняется

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта представители европейского командования ВС США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Чёрным морем. США обвинили Россию в инциденте, заявив, что два самолёта Су-27 совершили «небезопасный перехват» дрона, выполнявшего операцию в международном воздушном пространстве.

В Минобороны РФ заявили, что MQ-9, который направлялся в сторону российской границы, перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. При этом российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.