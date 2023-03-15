Москва, , 14:41 — REGNUM Пианист, бывший концертмейстер Большого театра и профессор РАМ имени Гнесиных Владимир Пушечников скончался на 78-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Тело музыканта Владимира Пушечникова обнаружили в квартире на Саввинской набережной в районе Хамовники. Ему было 77 лет.

«Смерть 77-летнего мужчины констатировали врачи скорой помощи, предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Пушечников Владимир Иванович был профессором кафедры духовых и ударных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженным артистом России и концертмейстером Большого театра. Пушечников — член династии музыкантов, его отец Иван Пушечников был композитором и Заслуженным деятелем искусств РСФСР, бабушке Вере Пушечниковой в 1910 году аккомпанировал Рахманинов, а прабабушка Пелагея Пушечникова вела переписку с Чайковским.