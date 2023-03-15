Москва, 15 марта, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране. Об этом он заявил 15 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму. Глава государства напомнил, что количество таких преступлений в 2022 году увеличилось.

«Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Путина, обстановка в новых регионах России остается сложной, нужно укреплять органы прокуратуры этих регионов опытными сотрудниками, опираясь на местные кадры.