Москва, 15 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку заявил, что крах банков в США связан с приездом туда бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Вячеслав Володин

«А где Чубайс, мы тоже с вами знаем. Кто выпустил? Может, специально, чтобы там развалить. А что вы улыбаетесь? Посмотрите, что происходит в Америке — банки стали валиться, там Чубайс приехал», — сказал Володин.

Он добавил, что после реформы Чубайса сетевое хозяйство в России «осталось разобрано».

Напомним, после начала специальной военной операции Чубайс оставил должность в Администрации президента и покинул Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта власти штата Калифорния объявили о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB), который был одним из крупнейших банков в США и разорился менее чем за двое суток. После этого последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.