Москва, 15 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Все семьи участников военной спецоперации России должны получать поддержку от государства, заявил 15 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин.

Цитата из видео Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры

Нужно активизировать работу на этом направлении, вести ее предметно и адресно, оперативно разбираться отдельно по каждому обращению членов семей участников СВО, подчеркнул глава государства.

Все участники специальной военной операции должны своевременно обеспечиваться денежным и иными видам довольствия, получать медицинскую помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве, сказал Владимир Путин.

Чтобы вести такую работу эффективно, следует взаимодействовать с федеральными, региональными и местными органами власти, добавил он.

Также президент призвал сотрудников прокуратуры внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий.