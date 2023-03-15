Путин напомнил, что все семьи участников СВО должны получать поддержку
Путин призвал прокуроров следить за выплатой зарплат и социальных пособий
Москва, 15 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Все семьи участников военной спецоперации России должны получать поддержку от государства, заявил 15 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин.
Нужно активизировать работу на этом направлении, вести ее предметно и адресно, оперативно разбираться отдельно по каждому обращению членов семей участников СВО, подчеркнул глава государства.
Все участники специальной военной операции должны своевременно обеспечиваться денежным и иными видам довольствия, получать медицинскую помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве, сказал Владимир Путин.
Чтобы вести такую работу эффективно, следует взаимодействовать с федеральными, региональными и местными органами власти, добавил он.
Также президент призвал сотрудников прокуратуры внимательно следить за выплатой зарплат и социальных пособий.