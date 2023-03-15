Путин отметил позитивную динамику в борьбе против экстремизма и коррупции

Москва, , 14:35 — REGNUM Российская прокуратура демонстрирует позитивную динамику в борьбе против экстремистов и террористов, заявил президент Владимир Путин 15 марта на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что в результате целенаправленной работы прокуроров стало меньше проверок и необоснованного административного вмешательства в экономическую деловую жизнь.

«Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах России опытными сотрудниками с опорой на местные кадры.