Эксплуатация домов «Дальневосточного квартала» начнётся с 2025 года

Биробиджан, , 14:39 — REGNUM Первые жилые дома по программе «Дальневосточный квартал» планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году, сообщила 15 марта заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Эльвира Нургалиева. roscongress.org

На данный момент открыт конкурс в Еврейской автономной области, до конца 2023 года планируется завершение таких конкурсных процедур по всем регионам Дальнего Востока, пояснила спикер.

Напомним, ранее в Минвостокразвития заявляли, что до 2030 года по программе «Дальневосточный квартал» будет построено 1,8 млн кв. метров нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта на совещании по развитию дальневосточных городов президент России Владимир Путин отметил в ДФО за последние десять лет заметные результаты развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, но необходимо кардинально повысить качество жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить экологические и инфраструктурные проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан.