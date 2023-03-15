Путин назвал сложной обстановку в новых регионах России и призвал укреплять органы прокуратуры

Москва, , 14:38 — REGNUM Обстановка в новых регионах России остается сложной, нужно укреплять органы прокуратуры этих регионов опытными сотрудниками, опираясь на местные кадры. Об этом 15 марта заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры.

Владимир Путин на коллегии Генеральной прокуратуры Цитата из видео

Российский лидер напомнил, что Генеральная прокуратура одной из первых среди госорганов приступила к созданию своих структур в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, её сотрудники запустили механизм подготовки и подбора кадров.

«Обстановка в этих регионах остается, как всем нам известно, сложной, поэтому необходимо укреплять местные органы прокуратуры за счет опытных, решительных сотрудников, способных оперативно оказывать правовую помощь, эффективно защищать законные интересы граждан», — подчеркнул президент России, добавив, что нужно обязательно нужно опираться на местные кадры, на тех людей, которые своими делами доказали свой высокий профессионализм, свою принципиальность и преданность Отечеству.