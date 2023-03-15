Москва, , 14:31 — REGNUM Тема сирийско-турецких отношений будет затронута в ходе переговоров президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Об этом сообщил 15 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Башар Асад и Владимир Путин kremlin.ru

«Безусловно, тема сирийско-турецких отношений так или иначе наверняка будет сегодня затрагиваться», — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии встречи в Кремле на вероятность общения Асада и турецкого президента Реджепа Эрдогана.

При этом Песков отметил, что Путин и Асад обсудят двусторонние отношения двух стран, а также аспекты урегулирования ситуации в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, начало российско-сирийских переговоров в Кремле ожидается после 15:00. После встречи в составе делегацию лидеры двух стран пообщаются тет-а-тет.