Путин назвал защиту свобод и прав базовыми принципами развития России
Москва, 15 марта 2023, 14:30 — REGNUM Защита прав и свобод граждан России являются принципиальными базовыми принципами развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
По словам российского лидера, надёжная защита свобод и прав граждан страны, а также укрепление правопорядка и законности являются принципиальными, базовыми условиями развития РФ как суверенного, правового государства.
«В их обеспечении прокуратура играет особую роль», — подчеркнул президент.