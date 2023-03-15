Москва, , 14:30 — REGNUM Защита прав и свобод граждан России являются принципиальными базовыми принципами развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

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По словам российского лидера, надёжная защита свобод и прав граждан страны, а также укрепление правопорядка и законности являются принципиальными, базовыми условиями развития РФ как суверенного, правового государства.

«В их обеспечении прокуратура играет особую роль», — подчеркнул президент.