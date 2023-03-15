Берн, 15 марта, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Возможное участие сборной Российской Федерации в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении команд из России от участия в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ассоциации.

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По информации агентства, товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА, они выходят за рамки ответственности и компетенции этой ассоциации.

«По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», — приводит агентство сообщение пресс-служба данной ассоциации.

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) ввели против клубов и сборных из России санкции, отстранив от участия в международных турнирах под их эгидой. Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована за поведение болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы — 2022 между сборными России и Украины. По словам главы Российского футбольного союза Александра Дюкова, УЕФА намерен найти решение по возвращению сборной России на международные турниры.