Магас, 15 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Министерства и ведомства Ингушетии оказывают помощь участникам спецоперации в рамках действия указа «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации», подписанного осенью прошлого года главой республики Махмудом-Али Калиматовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

Напомним, в январе текущего года в правительстве Ингушетии состоялось вручение 21 сертификата семьям мобилизованных. Работа в этом направлении продолжается в полном соответствии с позицией, которую уже не раз озвучивал президент РФ Владимир Путин. Как отмечал российский лидер, содействие и поддержка семей граждан России, которые были призваны в ряды ВС РФ в ходе частичной мобилизации, представляет собой одну из важнейших задач. По словам Путина, это следует считать «святой обязанностью всех уровней и органов власти». «Это очень важно. Может быть, одно из важнейших направлений сегодня», — пояснял президент.

Позицию президента полностью разделяет глава Ингушетии. «Эта работа важна для духа наших бойцов, они должны чувствовать поддержку в тылу, знать, что их семьи, родители, супруги, дети, родители — все окружены вниманием и заботой», - заявил Махмуд-Али Калиматов.

В соответствии с перечнем дополнительных мер соцподдержки, утвержденным указом главы Ингушетии, помимо предоставления земельных участков мобилизованные и их близкие будут также освобождены от уплаты налогов на имущество и землю по месту проживания. Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что семьи мобилизованных должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг: «Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Тогда им будет спокойно находиться в зоне СВО, где они сегодня решают важные для страны задачи. Заслуги этих ребят перед Россией, республикой неоценимы. Сколько бы мы для них и их семей не делали — этого будет мало. Мы перед ними в неоплатном долгу». Глава Ингушетии добавил, что мобилизованным и их семьям будет уделяться самое пристальное внимание.

Что касается работы по выделению семьям мобилизованных земельных участков, то в республике этот процесс идет полным ходом. На сегодняшний день власти получили 61 заявление от мобилизованных. Всего подготовлено 47 распоряжений о передаче земельных участков в собственность. Местные власти прорабатывают вопросы и оформляют документы на передачу наделов. В частности, 18 семей мобилизованных уже получили сертификаты на земельный надел в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах. В январе также велась активная работа в данном направлении и роздан был 21 участок с оформленными документами.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ингушетии, этому предшествовала работа муниципальных служб и регионального Министерства имущественных отношений. Так, земельные наделы в собственность получили семьи мобилизованных территории г. Сунжи и в с. п. Нестеровское. 20 земельных участков определили для этих целей власти Малгобека, а также подготовили необходимые документы для передачи в собственность 8 земельных участков. Такая работа ведется и на территории с. п. Нижние Ачалуки Малгобекского района, где образовано 20 земельных участков, которые будут переданы в собственность мобилизованным. Не остались в стороне и власти Назрановского муниципального района, где образовано 29 земельных участков в с. п. Долаково.

На территории г. Карабулака определен земельный участок, который в перспективе будет направлен на расширения приусадебного фонда. Сейчас проводятся все необходимые кадастровые работы, по завершении которых будет решен вопрос об изменении территориальной зоны. А вот власти Назрани столкнулись с определенными сложностями в вопросе формирования земельного фонда для семей мобилизованных. Связано это с дефицитом свободных земель на данной территории. Однако выход уже найден, и участки будут выделены после проработки ряда административных вопросов.