Москва, 15 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 300 военных ВСУ, сообщили 15 марта в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа военнослужащих танкового подразделения в зоне специальной военной операции

Так, на купянском направлении уничтожено до 70 военнослужащих ВСУ, а также три пикапа, два автомобиля, САУ «Гвоздика», а также гаубицу Д-20 и самоходная гаубица Krab.

«На краснолиманском направлении уничтожено более 235 военных ВСУ, четыре пикапа, гаубица Д-20, две САУ «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска уничтожили за сутки три радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 ВСУ и сбили один вертолёт.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 101 артиллерийскому подразделению ВСУ, а также живой силе и технике в 197 районах.