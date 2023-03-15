Шебекино, Белгородская область, 15 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Город Шебекино в Белгородской области был обстрелян ВСУ, сообщил 15 марта в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Были повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также наблюдается задымление в районе подстанции — там горит сухая трава, рассказал губернатор.

Сотрудники аварийных и оперативных служб, а также представители администрации Шебекинского округа находятся на месте происшествия, идет устранение последствий, добавил Гладков.

Ранее 15 марта белгородский губернатор сообщил, что над областным центом и Белгородским районом системами ПВО было сбито три ракеты. В Белгороде один из обломков ракеты попал в жилой сектор, повреждения получили несколько домовладений.