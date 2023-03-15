Пенза, 15 марта, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Военные комиссариаты Пензенской области приступили к уточнению данных воинского учёта наряду с Воронежской и Липецкой областями. Об этом сообщили 15 марта в областном военкомате.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборы

В социальных сетях появились сообщения о том, что жителям Пензенской области «разносят повестки в военкомат». О причинах вызовов в них не говорится.

«Уточнение личных данных проводится», — сообщили РИА Новости в военкомате области.

Кроме того, на базе военной части в посёлке Леонидовка пройдут шестидневные плановые военные сборы. Сборы продолжительностью 30 дней с офицерами пройдут на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) в Пензе, добавили в военном комиссариате.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта власти Воронежской области объявили об актуализации данных воинского учёта и выдаче с этой целью повесток. Правительство Липецкой области 15 марта сообщило о проведении такой же процедуры в регионе.