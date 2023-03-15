Минфин назвал сроки определения ставки взноса бизнеса в бюджет

Москва, , 14:39 — REGNUM Размер единовременного платежа бизнеса в федеральный бюджет установят после 25 марта, когда компании предоставят декларации по налогу на прибыль, сообщил 15 марта замминистра финансов России Алексей Сазанов.

Алексей Сазанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, ставка зависит от самой суммы платежа и прироста прибыли компаний.

Сазанов пояснил, что поступления от этого платежа ожидаются в четвертом квартале текущего года, а конфигурация ставки — это прирост налоговой базы 2021-2022 к 2018–2019 годам.

Напомним, в начале февраля в Минфине заявили, что предложение увеличить ставку налога на прибыль организаций, с которым выступило бизнес-объединение «Российский союз промышленников и предпринимателей», на нашло поддержки у правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов подтвердил планы на введение добровольных взносов с крупного бизнеса, обсуждаемые российским правительством.

По его словам, взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей.