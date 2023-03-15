Липецк, , 14:17 — REGNUM Некоторых жителей Липецкой области в ближайшее время вызовут в военные комиссариаты для уточнения данных. Сообщение об этом опубликовано 15 марта в телеграм-канале правительства области.

Военкомат Александр Погожев © ИА REGNUM

В правительстве пояснили, что в регионе, как и по всей России, проводится оцифровывание базы данных. Информацию необходимо актуализировать, поэтому ряд жителей получит повестки по месту жительства или работы.

«Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — подчеркнули в правительстве Липецкой области.

Военком региона Валерий Герасименко отметил, что в ходе частичной мобилизации выявлялись ошибки в документах. Чтобы устранить их, и нужна проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителям Воронежской области начали вручать повестки в военкомат, чтобы актуализировать данные воинского учёта.