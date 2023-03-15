Москва, 15 марта, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта опроверг слухи о новой волне мобилизации и прокомментировал прессе инцидент с американским беспилотником MQ-9, который накануне летал около Крыма и упал в Чёрное море. По словам представителя Кремля, к заявлению Минобороны, где говорится что ВС РФ не вступали в контакт с аппаратом и не применяли оружие, добавить нечего.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается отношений США и России, то они находятся в низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Каждая из стран будет отстаивать интересы в диалоге. Но Россия не отказывается от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Также он ответил на некоторые другие актуальные вопросы журналистов. В частности, пресс-секретарь главы государства назвал странным вопрос о том, докладывали ли президенту РФ ю упавшем беспилотнике MQ-9. «Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему не доложено?» — ответил Песков и добавил, что контактов с американским руководством на высшем уровне по инциденту не было.

Касаясь темы специальной военной операции (СВО) на Украине, пресс-секретарь российского президента отметил, что никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется, а вручение повесток в рамках мобилизационной компании для уточнения данных — это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа, подчеркнул Песков.

Сообщения о взрывах в городе Мариуполе в ДНР смогут прокомментировать в Министерстве обороны России, пояснил Песков.

Говоря об основных темах переговоров Владимира Путина и его сирийского коллеги Башара Асада, представитель Кремля отметил, что во главу угла поставлены двусторонние отношения, взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской республики, продолжение сирийского урегулирования с акцентом на приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии.

О ближайших планах Владимира Путина Песков сообщил, что 17 марта, глава государства проведёт совещание по развитию Крыма и Севастополя, а 18 марта, в день их воссоединения с Россией, — видеоконференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, СВО на Украине продолжается 385-й день. Внимание СМИ 15 марта приковано к истории с беспилотником MQ-9, который летал около Крыма с выключенным транспондером и упал в Чёрное море. По данным Минобороны РФ, накануне в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в результате резкого маневрирования.