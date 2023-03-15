Мариуполь, ДНР, 15 марта, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В ДНР за 2022 год выполнили работы по разминированию на предприятиях площадью более 1100 га. В этом году планируется разминировать ещё порядка 70 заводов и комбинатов, но при этом возникли некоторые трудности. Это следует из материалов совещания по вопросам разминирования предприятий, расположенных на освобожденных территориях ДНР, которые оказались в распоряжении ИА REGNUM.

Mil.ru Разминирование

Данное совещание было проведено Минпромторгом ДНР в марте текущего года.

Так, к началу года полностью разминировано 20 предприятий на площади более 530 га. Ещё на нескольких работы начаты, но завершены будут позднее. Согласно полученным данным заседания, в ДНР в текущем году запланированы работы по техническому обследованию и разминированию на 73 предприятиях общей площадью более 4300 га.

Стоит отметить, что в 2022 году планировалось разминировать 68 предприятий общей площадью 5500 га. Однако полностью разминировать удалось 20 общей площадью более 500 га. Часть объектов, на которых было произведено разминирование, пройдут дополнительный контроль в этом году.

В ходе совещания рабочей группой было отклонено предложение запустить работу частично разминированных предприятий, так как это может нести угрозу для жизни работников.

Отмечается, что работы по техобследованию, выявлению взрывоопасных предметов и разминированию проводились силами и средствами «Представительства противоминного центра ВС РФ» и МЧС ДНР.

Mchs.gov.ru МЧС

Помимо прочего, были озвучены проблемные вопросы, связанные с отсутствием собственников некоторых предприятий на территории республики и России в целом.

Как сообщил собеседник ИА REGNUM, знакомый с обстановкой, такая сложность связана с двумя основными причинами.

Первая — это отсутствие технической документации промышленных объектов и хозпостроек. С точки зрения безопасности саперов — работы «вслепую» соответствующие структуры оставят до «лучших времен».

Вторая причина — это законодательные аспекты: сотрудники МЧС и сапёры не заходят на объекты без разрешения собственника либо руководства предприятия. Обычно в таких случаях закрываются и опечатываются все входы по периметру, устанавливаются таблички «Осторожно мины» и выставляется охрана. Такие процедуры совершаются с целью, чтобы на необследованных и, соответственно, неразминированных предприятиях не подорвался случайный прохожий, ребенок или кто-то из бывших сотрудников, решивший проникнуть на территорию.

Ранее ИА REGNUM сообщало об острой нехватке саперов в Донбассе. По данным источника, ДНР и ЛНР являются «самыми заминированными регионами в мире».