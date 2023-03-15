Харьков, Украина, 15 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В Харькове прогремела целая серия взрывов, сообщает 15 марта украинский телеграм-канал «Политика страны».

U.S. Navy Взрыв

По данным СМИ, власти Харьковской области подтвердили удары по городу. Заявлено о «прилёте» по инфраструктуре Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате удара пострадали интернат и жилой дом.

«Подопечных в интернате не было, были работники интерната, никто не пострадал, сейчас убираем разрушения. Этот интернат обслуживал людей с определёнными жизненными сложностями», — сказал он в эфире телемарафона.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 марта украинские СМИ передавали о взрывах в Купянске Харьковской области. Местные власти объявили воздушную тревогу в 21:08 мск.