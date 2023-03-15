Химки, Московская область, 15 марта, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Бизнесмен Туфан Садыгов не имеет никакого отношения к футбольному клубу «Химки», Российской премьер-лиги. Такая информация содержится в официальном письме подмосковной команды за подписью генерального директора Николая Оленева, которое поступило в редакцию ИА REGNUM. В документе говорится, что Туфан Садыгов не является ни инвестором, ни акционером клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Информация об аффилированности Туфана Садыгова с АНО «Футбольный клуб «Химки» не соответствует действительности», — сообщается в документе.

Данное письмо поступило в редакцию после публикации материала о том, что предпринимательница из Калуги заподозрила Туфана Садыгова в причастности к вымогательству у нее 200 млн рублей. Из текста следует, что упоминание о возможной аффилированности ФК «Химки» с Садыговым порочит репутацию клуба, и команда требует опровержения. ИА REGNUM приносит читателям извинения и настоящим опровергает ранее опубликованную информацию о связи Садыгова с ФК «Химки»

Между тем, уже после даты, указанной в письме, крупные российские средства массовой информации продолжили именовать Туфана Садыгова инвестором «Химок». Например, Матч ТВ по результатам последнего тура РПЛ процитировал «инвестора «Химок» Туфана Садыгова», заявившего, что его любимый клуб «неплохо сыграл в матче с «Зенитом». «Инвестором «Химок» Садыгова продолжают называть «Чемпионат», Sports.ru и многие другие. «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники в январе писал, что Туфан Садыгов может прекратить финансирование клуба по окончании сезона 2022-2023.

Кроме того, в «Химках» играет сын Туфана Садыгова — 22-летний нападающий Илья Садыгов. В команду премьер-лиги он перешел в июне 2021 года сразу из клуба третьего по силе дивизиона — «Олимп-Долгопрудный». В 2022 году тогдашнему гендиректору клуба, именитому российскому голкиперу Владимиру Габулову даже пришлось комментировать статус сына Садыгова в ФК «Химки».

В том же 2022 году разгорелся большой футбольный скандал, главной фигурой которого стали сын Садыгова Илья и тренер Сергей Юран. В августе 2022 года известный футбольный журналист Сергей Ильёв, ссылаясь на источники в клубе «Химки», сообщил, что причиной увольнения главного тренера Сергея Юрана стал конфликт из-за невыхода на поле сына Туфана Садыгова Ильи.

«Вчерашний мой инсайд о том, почему Сергей Юран покидает «Химки», позже подтвердили, в том числе близкие к команде люди. После возвращения из Ростова главком красно-черных имел беседу с Туфаном Садыговым, и тот предъявил ему претензии, что Садыгов-младший не вышел на поле. Мотивировка Юрана, что команда горела 0:1 и надо было спасаться, инвестора «Химок» не убедила. Произошел конфликт», — написал в своем telegram-канале журналист.

Сам Туфан Садыгов не остался в стороне и прокомментировал появившуюся информацию в интервью «Спорт-Экспрессу» так, словно действительно участвовал в принятии решения об увольнении Юрана.

«А что касается Юрана, он, видимо, считает себя великим. Только почему-то пока так себе команду и не нашел. Почему расстались с Юраном? С ним была договоренность на короткий срок. И Юран показывает не тот футбол, который нужен», — прокомментировал скандал Садыгов.