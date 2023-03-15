Москва, 15 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию вокруг школьницы из Тульской области Марии Москалёвой, нарисовавшей антивоенный рисунок в школе, и её отца Алексея, которого хотят ограничить в родительских правах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«С учётом того, что идёт суд, я не в праве давать комментарии на сей счёт», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Напомним, что в апреле 2022 года школьница из города Ефремов Тульской области на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок. В марте текущего года комиссия по делам несовершеннолетних администрации города обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав отца девочки, отправленного на днях под домашний арест по делу о дискредитации армии. Уточняется, что Москалёв ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за дискредитацию ВС РФ.