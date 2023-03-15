Москва, , 13:56 — REGNUM В ходе переговоров президента России Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом будут обсуждаться российско-сирийские отношения, а также поствоенное восстановление САР. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он также добавил, что в ходе встречи глав государств будут рассмотрены вопросы продолжения сирийского урегулирования с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Песков добавил, что в ходе встречи наверняка будет затрагиваться и тема сирийско-турецких отношений.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта в Кремле проведут переговоры президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад.