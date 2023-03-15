Москва, 15 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Сообщения о взрывах в городе Мариуполе в ДНР смогут прокомментировать в Министерстве обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта журналистам.

Валерий Шарифулин/ТАСС Россия. ДНР. Стела на въезде в город

На вопрос о происходящем в Мариуполе он ответил, что речь идёт о ходе специальной военной операции.

«Вашим адресатом здесь является Минобороны», — сказал представитель Кремля.

Украинские СМИ сообщили о трёх мощных взрывах в Мариуполе 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года Мариуполь полностью освободили российские войска. Украинские националисты при этом прикрывались мирными жителями. В городе продолжается восстановление. Так, в районе проспекта Ленина специалисты Военно-строительной компании (ВСК) возводят жилой комплекс из шести девятиэтажных домов.