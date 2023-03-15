Песков заявил, что в Кремле не обсуждают новую волну мобилизации

Москва, , 13:50 — REGNUM Уточнение и обновление данных о военнообязанных — обычная практика, заявил журналистам 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос о раздаче повесток в Воронежской области. В правительстве региона ранее заявили, что повестки вручаются военнообязанным для того, чтобы актуализировать данные воинского учета.

Никаких обсуждений по вопросу о возможной новой волне мобилизации в Кремле, как уже неоднократно заявлялось и ранее, не ведется, добавил Песков.