Москва, 15 марта, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Уточнение и обновление данных о военнообязанных — обычная практика, заявил журналистам 15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

Так он ответил на вопрос о раздаче повесток в Воронежской области. В правительстве региона ранее заявили, что повестки вручаются военнообязанным для того, чтобы актуализировать данные воинского учета.

Никаких обсуждений по вопросу о возможной новой волне мобилизации в Кремле, как уже неоднократно заявлялось и ранее, не ведется, добавил Песков.