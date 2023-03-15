«Транснефть» обнаружила на нефтепроводе «Дружба» взрывные устройства

Брянск, , 13:51 — REGNUM На нефтеперекачивающей станции (НПС) нефтепровода «Дружба» в Брянской области обнаружены взрывные устройства. Об этом 15 марта сообщил представитель компании «Транснефть».

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, возможно, взрывные устройства были сброшены с дронов. В компании заверили, что НПС «Новозыбково» в Брянской области не пострадала. На месте ведутся следственные действия.

Представитель «Транснефти» отметил, что НПС «Новозыбково» не перекачивает нефть и что данная атака могла быть направлена только на убийство граждан.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на силовые структуры, англо — и польскоговорящие инструкторы из стран НАТО с 2018 года проводили с украинскими военными минно-взрывную подготовку, которая впоследствии помогла ВСУ совершать теракты.