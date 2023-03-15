Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper может усилить поддержку в Соединённых Штатах мнения, что помощь Киеву не входит в вопросы собственной нацбезопасности страны, говорится в материале CNN.

Cу-27 и MQ 9 Reaper Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что после указанного инцидента предупреждения экс-президента страны Дональда Трампа о возможном начале Третьей мировой войны, а также главный аргумент возможного претендента на пост главы США от Республиканской партии Рона Десантиса Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом нацбезопасности США, могут получить ещё большую поддержку.

Произошедшее стало шагом в направлении сценария, «которого все боялись», речь идёт о прямом военном столкновении между США и России, говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что принадлежащий США беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.