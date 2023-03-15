Москва, 15 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. В течение месяца мошенники представлялись 71-летнему пенсионеру то сотрудниками полиции, то службой безопасности Центробанка, сообщил ИА REGNUM информированный источник. В результате мошеннических схем злоумышленникам удалось украсть 22,7 миллиона рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

14 марта в полицию обратился 71-летний житель северного округа. Правоохранителям мужчина рассказал, что, начиная с 10 февраля и по 10 марта ему на номер названивали неизвестные и убедительно представлялись сотрудниками различных структур.

«Следствием установлено, что неизвестные в указанный период путем обмана, представляясь полицейскими и сотрудниками Центробанка, выманили у пенсионера 22 миллиона 680 тысяч рублей. Злоумышленники придумали легенду, что пожилому мужчине нужно сохранить свои средства на счете, чтобы их не увели мошенники. Для этого мужчине необходимо снять все деньги и перевести их на указанные ими банковские счета», — рассказал собеседник.

Сначала мужчина перевел мошенникам почти 2 млн рублей, а потом еще 20,7 млн отдал лично в руки какой-то неизвестной женщине, которая представилась помощником звонивших ему сотрудников полиции.

По данному инциденту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».