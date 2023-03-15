Путин примет в Кремле президента Сирии Башара Асада
Москва, 15 марта 2023, 13:45 — REGNUM Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проведут переговоры в Кремле 15 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций запланировано после 15:00. Далее лидеры государств встретятся тет-а-тет.
В ближайшие часы у президента РФ запланировано участие в расширенной коллегии Генпрокуратуры.
«Будет выступление Путина и доклад Краснова», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы уже начавшейся встрече Путина и Асада. По его словам, данные сведения являются неправдой.