Москва, , 13:45 — REGNUM Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проведут переговоры в Кремле 15 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Башар Асад Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций запланировано после 15:00. Далее лидеры государств встретятся тет-а-тет.

В ближайшие часы у президента РФ запланировано участие в расширенной коллегии Генпрокуратуры.

«Будет выступление Путина и доклад Краснова», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы уже начавшейся встрече Путина и Асада. По его словам, данные сведения являются неправдой.