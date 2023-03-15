Бали, Индонезия, 15 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. На индонезийском острове Бали отменили концерт группы Little Big. Об этом музыканты сообщили в своей социальной сети.

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

Согласно опубликованным данным, мероприятие, которое должно было состояться 16 марта, перенесено на начало апреля.

«Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля», — говорится в сообщении.

Поклонники группы отреагировали на новость негативно, они были недовольны тем, что артисты сообщили об отмене концерта за день до его проведения.

Напомним, что после начала специальной военной операции группа Little Big осудила её. В июне прошлого года артисты переехали за границу.