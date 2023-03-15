Замглавы Минфина Сазанов: нефтегазовые и угольные предприятия освободили от взноса в бюджет

Москва, , 13:49 — REGNUM Угольные, нефтегазовые компании, сектор малого и среднего предпринимательства, а также предприятия с доналоговой прибылью менее одного миллиарда рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет. Об этом 15 марта заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Алексей Сазанов Minfin.gov.ru

«Попадают все, кроме нефтегазовых, угля, сектора МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021–2022 год менее одного миллиарда рублей. Это исключения, все остальные попадают, а дальше у кого есть прирост — тот будет платить налог, у кого, нет прироста — не будет платить налог», — ответил он на вопрос о том, какие предприятия будут платить единовременный взнос в бюджет.

Сазанов также ответил на вопрос о том, будут ли осуществлять этот платёж банки

«Сейчас я не слышал о таких исключениях», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что представители малого и среднего бизнеса не должны участвовать в предлагаемом правительством взносе в федеральный бюджет.