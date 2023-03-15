ДНР, 15 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили в Запорожской области диверсионно-разведывательную группу ВСУ, сообщили 15 марта в Минобороны России. Основное внимание специальной военной операции (СВО) на Украине приковано сейчас к донецкому направлению. Только за последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли там до 160 военнослужащих. Еще одной горячей точкой СВЛ стало краснолиманское направление. Там войска РФ в течение суток уничтожили более 235 украинских военных.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (15.03.2023 г.)

«ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая в ДНР», — пояснили в военном ведомстве.

Кроме того, более 75 военных ВСУ потеряли на донецком и запорожском направлениях. До 70 украинских военных в течение суток украинская армия потеряла на крупянском направлении. На херсонском направлении потери ВСУ составили до 35 военных.

Также известно, что ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, а средства ПВО РФ за сутки сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» и 7 беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, СВО на Украине длится уже 385-й день. Основное внимание приковано к донецкому направлению, особенно к Артёмовску. Ранее Минобороны РФ известило, что противник продолжает безуспешные попытки контратаковать передовые позиции наших войск: отражены одна контратака и три разведки боем.