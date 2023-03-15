В Минобороны заявили об уничтожении в ДНР трёх складов боеприпасов ВСУ

Донецк, , 13:40 — REGNUM В населённых пунктах Дачное, Галицыновка и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики за минувшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов подразделений ВСУ, сообщает 15 марта Минобороны России.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также на донецком направлении уничтожены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, «Южная» группировка Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила до 160 военнослужащих противника