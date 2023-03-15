Вооруженные силы России уничтожили три склада боеприпасов на территории ДНР
Донецк, 15 марта 2023, 13:40 — REGNUM В населённых пунктах Дачное, Галицыновка и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики за минувшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов подразделений ВСУ, сообщает 15 марта Минобороны России.
Также на донецком направлении уничтожены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.
Как сообщало ИА REGNUM, «Южная» группировка Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила до 160 военнослужащих противника