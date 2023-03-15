Донецк, 15 марта, 2023, 13:40 — ИА Регнум. В населённых пунктах Дачное, Галицыновка и Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики за минувшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов подразделений ВСУ, сообщает 15 марта Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Также на донецком направлении уничтожены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, «Южная» группировка Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожила до 160 военнослужащих противника