Калуга, 15 марта 2023, 13:43 — REGNUM Депутат Малоярославецкого районного собрания Александр Лепендин (КПРФ) получил повестку в военкомат, ранее он не встал во время исполнения гимна России. Об этом сообщил глава Малоярославецкого района Калужской области Михаил Брук.

Депутат Малоярославецкого районного собрания Александр Лепендин
Депутат Малоярославецкого районного собрания Александр Лепендин
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Повестку Лепендину вручили в ходе заседания комиссии по этике. Также в военный комиссариат вызван депутат-самовыдвиженец Владимир Заболоцкий.

«Были вручены повестки для явки в военкомат, для сверки данных», — проводит слова Брука издание «Калужские новости».

В феврале Лепендин не стал вставать во время исполнения государственного гимна. После гимна глава администрации района выступил с отчётом. Депутат заявил, что «перезанимался» в спортзале и не мог стоять. Власти района ему не поверили, глава администрации Вячеслав Парфенов пообещал оштрафовать депутата, а коллеги из районного собрания вынесли его поступок на рассмотрение комиссии по этике.