Калуга, , 13:43 — REGNUM Депутат Малоярославецкого районного собрания Александр Лепендин (КПРФ) получил повестку в военкомат, ранее он не встал во время исполнения гимна России. Об этом сообщил глава Малоярославецкого района Калужской области Михаил Брук.

Депутат Малоярославецкого районного собрания Александр Лепендин Цитата из видео: «VID_20 230 307_083 722_641. mp4»

Повестку Лепендину вручили в ходе заседания комиссии по этике. Также в военный комиссариат вызван депутат-самовыдвиженец Владимир Заболоцкий.

«Были вручены повестки для явки в военкомат, для сверки данных», — проводит слова Брука издание «Калужские новости».

В феврале Лепендин не стал вставать во время исполнения государственного гимна. После гимна глава администрации района выступил с отчётом. Депутат заявил, что «перезанимался» в спортзале и не мог стоять. Власти района ему не поверили, глава администрации Вячеслав Парфенов пообещал оштрафовать депутата, а коллеги из районного собрания вынесли его поступок на рассмотрение комиссии по этике.