Москва, 15 марта, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Заявления, которые распространяются с территории Украины о якобы переносе столицы России вглубь страны, являются неправдой. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в России якобы идут разговоры о переносе столицы вглубь страны.