В Кремле опровергли информацию СМИ о начале переговоров Путина и Асада
Москва, 15 марта 2023, 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о начале переговоров лидеров РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
«Неправда», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве начались переговоры президентов России и Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, Асад прибыл 14 марта с официальным визитом в Москву.
Сегодня, 15 марта, у сирийского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудят двустороннее сотрудничество и урегулирование ситуации в Сирии и вокруг неё.