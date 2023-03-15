Москва, , 13:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о начале переговоров лидеров РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Официальный визит президента Сирии Асада в Москву © Михаил Терещенко/ТАСС

«Неправда», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве начались переговоры президентов России и Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, Асад прибыл 14 марта с официальным визитом в Москву.

Сегодня, 15 марта, у сирийского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудят двустороннее сотрудничество и урегулирование ситуации в Сирии и вокруг неё.