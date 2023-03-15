Глава ЕЦБ Лагард считает, что Москва хорошо обходит антироссийские санкции

Москва, , 13:28 — REGNUM Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард призналась, что Россия хорошо обходит введённые против неё санкции. Такое мнение она выразила во время розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса.

Кристин Лагард World Economic Forum

По её словам, Москва способна обходить потолок цен, установленный на уровне $60 за баррель.

Лагард отметила, что крупные страховые компания, брокеры и судоходные компании, работающие за пределами ЕС, Британии и Соединённых Штатов, соблюдают ограничения и не работают с российской нефтью, если цены установлены выше потолка.

«Но мы с вами знаем, что русские очень хорошо умеют обходить санкции. Тот факт, что они нарастили флот нефтяных танкеров и пытаются создать некий внутренний механизм страхования, является способом, с помощью которого можно попытаться обойти санкции, которые мы ввели», — предположила председатель Европейского центрального банка.

Ранее глава ЕЦБ отметила, что Россия продолжает получать доходы от экспорта энергоносителей, несмотря на введённые ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, Варшава и Вильнюс предложили Еврокомиссии снизить потолок цен на поставляемую морским путём нефть из России, установленный в декабре 2022 года. По подсчётам Польши и Литвы, новый потолок цен должен составлять $51,45 за баррель.