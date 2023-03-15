СМИ: Анкара перед выборами в мае может одобрить заявку о вхождении Финляндии в НАТО

Анкара, , 13:30 — REGNUM Перед назначенными на 14 мая выборами в Турции могут ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Об этом 15 марта сообщает Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, вероятнее всего, парламент Турции одобрит заявку Финляндии до завершения сессии в середине апреля 2023 года.

Напомним, в начале марта финский парламент одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО. Его поддержали 184 депутата, семь депутатов во время голосования отсутствовали, один воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции назвали условие одобрения вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

В июне 2022 года подписан трёхсторонний меморандум между Турцией, Швецией и Финляндией. Стокгольм и Хельсинки обязались налаживать сотрудничество с Анкарой для борьбы с терроризмом. Турецкую сторону особенно интересует борьба с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции объявили террористической.