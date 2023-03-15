Мальчика Фёдора, который спас двух девочек при атаке украинских террористов, выписали из больницы

Брянск, , 13:21 — REGNUM Из больницы выписали 10-летнего мальчика Фёдора Симоненко, который при атаке украинских террористов в Брянской области спас двух девочек и был ранен. Об этом 15 марта сообщает РИА Новости.

Федор Симоненко. bryanskobl.ru

Отмечается, что на выходе из медучреждения его вместе с матерью встретили брянские школьники, которые скандировали: «Фёдор, ты наш герой!».

«Чувствуем себя хорошо, спасибо», — сказала мама мальчика. После этого они отправились домой в сопровождении губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта 10-летний Фёдор Симоненко был удостоен медали «За доблесть и отвагу».

Напомним, 2 марта в Брянской области была совершена атака украинских террористов, которые убили двух человек, в том числе водителя машины, в которой трое детей ехали в школу. Получивший ранение 10-летний школьник сумел скрытно провести двух учениц в безопасное место.