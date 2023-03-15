В Херсонской области начали действовать все российские программы поддержки бизнеса

Херсон, , 13:19 — REGNUM В Херсонской области начали действовать все российские программы поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса. Об этом заявил 15 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо © Сергей Гунеев/РИА Новости

Сальдо отметил, что предпринимателей ещё нужно обучить возможностям этих программ.

«Для этой цели создаётся целая система, включающая Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В полной мере эта система заработает в мае», — добавил врио губернатора региона.

За внедрение программ поддержки бизнеса отвечает региональное Министерство промышленности и торговли.

Накануне ИА REGNUM писало, что В ДНР подсчитали активных предпринимателей. Так, по словам, премьер-министра ДНР Виталия Хоценко, из 69 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства экономически активными являются только 57 тыс. Однако после воссоединения с Россией, регион начал интегрироваться в экономическую систему РФ и получать инвестиции. Помимо сельского хозяйства, финансовые вливания происходят и в промышленность ДНР. Так, уже после вхождения в состав России, «Фондом развития промышленности» региона одобрены заявки от промышленников на общую сумму около двух миллиардов рублей.