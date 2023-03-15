Херсон, 15 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В Херсонской области начали действовать все российские программы поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса. Об этом заявил 15 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сергей Гунеев/РИА Новости Временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Сальдо отметил, что предпринимателей ещё нужно обучить возможностям этих программ.

«Для этой цели создаётся целая система, включающая Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». В полной мере эта система заработает в мае», — добавил врио губернатора региона.

За внедрение программ поддержки бизнеса отвечает региональное Министерство промышленности и торговли.

Накануне ИА REGNUM писало, что В ДНР подсчитали активных предпринимателей. Так, по словам, премьер-министра ДНР Виталия Хоценко, из 69 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства экономически активными являются только 57 тыс. Однако после воссоединения с Россией регион начал интегрироваться в экономическую систему РФ и получать инвестиции. Помимо сельского хозяйства финансовые вливания происходят и в промышленность ДНР. Так, уже после вхождения в состав России, «Фондом развития промышленности» региона одобрены заявки от промышленников на общую сумму около двух миллиардов рублей.