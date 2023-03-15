Правительство Таиланда одобрило соглашение об экстрадиции с Россией
Бангкок, 15 марта 2023, 13:24 — REGNUM Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Российской Федерацией. Об этом пишет местное издание Nation.
Отмечается, что данное соглашение будет способствовать укреплению сотрудничество в борьбе с преступностью.
«Его детали соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими странами», — приводят журналисты слова официального представителя правительства Рачады Дхнадирека.
Он полагает, что документ не требует одобрения парламента, так как оно не затрагивает экономику, торговлю, общество, территорию и инвестиции Таиланда.
В феврале президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства России заключить договор о выдаче с Таиландом.