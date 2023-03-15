Воткинск, Удмуртия, , 13:26 — REGNUM Власти удмуртского города Воткинск запретили выступление лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, известного критическим отношением к военной спецоперации России на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в музее-усадьбе Воткинска.

Алексей Кортнев © Владимир Трефилов/РИА Новости

Кортнев должен был выступить в качестве приглашённой звезды на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend». Концерт планировали провести 9 апреля в музее-усадьбе.

В музее рассказали, что 13 марта руководителя учреждения вызвали в местный отдел полиции, где якобы объяснили, что иноагент Кортнев выступать не должен. Музыканта в списке иноагентов нет, в России он выступает спокойно, несмотря на критику спецоперации и свои оппозиционные взгляды.

Руководство музея приняло решение отменить мероприятие и сообщило об этом организаторам. Те нашли новую площадку для проведения «Учучуду Music Weekend» — в Ижевске.

В этом концерте-семинаре принимают участие известные музыканты, они делятся опытом с начинающими исполнителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерт Кортнева сорвали в Новосибирске, он должен был состояться 15 февраля. Сначала в здании клуба отключилось электричество, потом поступил звонок о возгорании. Музыканта вызывали в полицию «для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий».