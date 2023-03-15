Москва, 15 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард высоко оценили действия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по предотвращению инфляции. Такое мнение она выразила во время розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. И это было в то время правильной мерой для предотвращения крайне высокой инфляции и для того, чтобы люди, вложившие деньги в Россию, оставили деньги в России», — сказала глава ЕЦБ, назвав работу, которую проделала Набиуллина «великолепной».

Между тем Лагард отметила, что Москва продолжает получать доходы от поставок энергоносителей, поставляя их в другие страны.

«Проблема с ценами на энергоносители, заключается в том, что им (России — прим.) всё еще удается продавать много энергоносителей, будь то нефть или газ, в другие страны, кроме тех стран, которые вводят санкции», — добавила председатель Европейского центрального банка.

Ранее Лагард также призналась в занижении официального показателя инфляции в европейских странах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вован и Лексус развели от лица Петра Порошенко бывшего советника президента США Джона Болтона, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.