Байконур, Казахстан, 15 марта, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Полиция Байконура ищет неизвестных, которые побили стекла и повредили камеры видеонаблюдения в здании филиала Московского авиационного института, располагающегося в 30 километрах от космодрома «Байконур». Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

«13 марта в полицию на комплексе «Байконур» обратился заместитель директора по безопасности филиала «Восход» МАИ Николай Панский. Представитель института сообщил, что с 11 по 12 марта неизвестные люди побили 7 окон с двойными стеклами в здании института, а также повредили камеры видеонаблюдения, которые располагались на лабораторном корпусе», — рассказал источник.

Филиал «Восход» МАИ является единственным высшим учебным заведением в городе Байконур. Его учредителем является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Казахстан наложил многомиллиардный арест на имущество Роскосмоса на Байконуре. На данный момент арестовано имущество компании, являющейся дочерней структурой Роскосмоса.